ترويج الفرص العقارية بدبي في «ميبيم فرنسا»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اجتماعاً للمطورين العقاريين، بالتعاون مع «ريد ميدم ساس»، للمشاركة في النسخة الـ 30 من معرض «ميبيم فرنسا» المقرر إقامته خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019. وركز الاجتماع الذي حمل شعار «دبي في ميبيم» على تشجيع المطورين للانضمام إلى وفد دبي إلى هذا المعرض العالمي المهم تحت مظلة أراضي دبي، لتمثيل الإمارة وتقديم صورة مشرقة عن قطاعها العقاري.

وسجل الاجتماع حضوراً لافتاً لمشاركة ما يزيد على 200 مطور عقاري، وكان من أبرزهم نخيل، ماج للتطوير العقاري، فالكون سيتي أوف وندورز، دبي الجنوب وإكسبو 2020.

وقال سلطان بطي بن مجرن: إن المشاركة في معرض «ميبيم» تسهم في تعزيز مكانة دبي التي أصبحت «أرض الفرص والعقول المفكرة»، لأنها توفر الثقة والطمأنينة إزاء بيئتها الذكية والآمنة والمستدامة. وأشار بن مجرن في كلمته إلى أن المعرض يضمن الفرص الأمثل للمستثمرين الباحثين عن خيارات منافسة، الأمر الذي يجذب إليه المطورين من كل أنحاء العالم. وأضاف: سنقوم خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من معرض «ميبيم» بإبراز سمات الاستدامة المختلفة، التي يتمتع بها سوق دبي العقاري، والجهود التي تبذلها أراضي دبي لترجمة استراتيجية قيادتها الحكيمة للقيادة، من خلال عناصر الرؤية التي نتبناها القائمة على الثقة والسعادة والابتكار.

وقالت ماجدة راشد: سيستفيد جميع العارضين والمشاركين من المناخ العقاري المتاح في المعرض تحت مظلة الدائرة، التي تنطلق أهدافها الاستراتيجية من الارتقاء بالقطاع العقاري، ليكون الرائد في الابتكار والثقة والسعادة. لقد أصبحت دبي محوراً استثمارياً عالمياً يحظى بالاعتراف من قبل كل الأطراف، وستشهد السنوات القليلة المقبلة قفزات نوعية في هذا القطاع لتزيده جاذبية وتميزاً.

وقال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: نالت دبي إجماعاً عالمياً على تحولها إلى مركز استثماري عالمي، حيث تحظى بدعم نخبة من المطورين الملتزمين الذين يرفدون القطاع العقاري بالحلول والخيارات الشاملة لتلبية تطلعات كل الشرائح الاستثمارية. ويظل الأفق الاستثماري واعداً في دبي؛ فإلى جانب العائد المضمون والارتفاع المتواصل في أسعار العقارات، تقدم دبي نموذجاً فريداً على الأمن والاستقرار والبيئة التنظيمية القوية، التي تضمن الحقوق لجميع الأطراف. وأضاف: يلعب المطورون العقاريون اليوم دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات الخارجية لإمارة دبي، بفضل الفرص التي يوفرونها للمستثمرين، والمدعومة بالخدمات الذكية التي تقدمها أراضي دبي، خاصة إذا أخذنا بالحسبان أن 47% من المستثمرين من غير المقيمين في الدولة.