«الاقتصاد» تبحث التعاون في الملكية الفكرية مع السعودية وعمان وإندونيسيا وكوريا

المصدر: جنيف- البيان

بحث المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية مع السعودية وسلطنة عمان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الإمارات المشارك في أعمال الاجتماعات الـ58 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بجنيف، التي تمتد حتى 2 أكتوبر.

استعرضت اللقاءات أوجه التعاون القائمة في مختلف مجالات وأنظمة الملكية الفكرية من براءات اختراع ونماذج صناعية وعلامات تجارية ومصنفات فكرية، مع مناقشة سبل فتح أفاق أوسع للتعاون وإقامة شراكات لنقل الخبرات والتجارب وتقاسم المعرفة بين المؤسسات والجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية نحو تهيئة بيئة متطورة لممارسات الملكية الفكرية. كما ناقشت اللقاءات مع وفود الدول المشاركة في اجتماعات الويبو سبل تنسيق المواقف في ما يتعلق بدعم مقترح الإمارات باستضافة مكتب خارجي للويبو بأبوظبي، ليكون بمثابة منصة إقليمية لتطوير وتنمية قطاع الملكية الفكرية في المنطقة.

شارك في اللقاءات د.علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية، وفوزي الجابر مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة.

وأكد المهندس محمد الشحي أن الإمارات تنظر باهتمام بالغ لاستضافة مكتب خارجي لمنظمة الـ«ويبو».