دبي توسّع رقعة الأسواق الموردة للاستثمار الأجنبي في 85 مدينة

المصدر: Ⅶدبي - بشار باغ

في مبادرة نوعية من شأنها توسيع رقعة الأسواق الموردة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتشمل 45 دولة حول العالم، أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أمس، مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم لتسهيل بدء أعمال المستثمرين في دبي من خلال المراكز التابعة لشبكة «اللاينس العالمية» لمراكز الأعمال، التي تضم 650 فرعاً في 85 مدينة ضمن 45 دولة.

وخلال الإعلان عن المبادرة أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في نمو زخم الوصول إلى المستثمرين في أنحاء العالم بين 25 - 30% ما سينعكس خلال الأعوام الثلاث المقبلة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، بنسب بين 7 - 8%.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

دبي أول مدينة في العالم تستقطب المستثمرين عبر 650 مركزاً في 45 دولة

دبي الأولى باستقطاب الشركات عبر 650 مركزاً حول العالم