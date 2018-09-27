موظفون متطوعون من بلدية دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت بلدية دبي استضافتها للمنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، والخاصة بتسجيل موظفي البلدية الراغبين بالاشتراك، وذلك حرصاً على دعمها المتواصل لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وترسيخاً للحس بالمسؤولية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وجعله نمط حياة، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين والذين حضروا الورش التعريفية لإكسبو 2020 أكثر من 500 متطوع على مدار ثلاثة أيام منهم 15 متطوعاً من أصحاب الهمم.

إقبال

وقال محـمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال، رئيس فريق مبادرة الخير في بلدية دبي: «لاقت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية، حيث حرصت الدائرة على تشجيعهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي لدولة الإمارات، وأتوجه بالشكر للقائمين على هذه المبادرة، وأتمنى التوفيق لجميع المتطوعين، وادعوهم للمساهمة في إبراز هذا الحدث بالصورة المرجوة التي تخدم تطلعات وأهداف إمارة دبي».