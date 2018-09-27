مجلس سيدات أعمال عجمان يستعرض إنجازات 3 أعوام

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

عقد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الختامي للدورة الحالية، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وحضور عضوات المجلس لاستعراض أنشطة المجلس خلال دورته 2015-2018، وذلك بمقر غرفة عجمان.

واطلع الحضور على منجزات المجلس خلال دورته الحالية ومنها خدمات المجلس الرئيسية في إصدار العضوية وإصدار رخصة بدايات، ومبادرات المجلس خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث نفد مجلس سيدات أعمال عجمان مبادرة معرض اليوم الواحد بواقع 60 فعالية، ومبادرة «ريوقي»، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية بالإمارة ومبادرة «سيارتي»، إلى جانب مبادرة «رفوف» 2018 التي سيتم إطلاقها في أكتوبر 2018.

وتم تنظيم وتنفيذ 24 ورشة عمل ودورة تدريبية، كما بلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 40 اتفاقية ومذكرة.