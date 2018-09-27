«أدنوك للغاز المسال» ترسي عقداً بـ 3.16 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وقّعت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل مع ائتلاف يضم شركتي «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، و«الهدف للإنشاءات الهندسية» ومقرها أبوظبي. وتبلغ قيمة العقد 3.16 مليار درهم (860 مليون دولار أميركي)، سيتم ضخ حوالي نصفها في الاقتصاد المحلي من خلال تركيز أدنوك على تعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقع الاتفاقية فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، وآرثر كروسلي سانز، المدير العام لشركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، وشوقي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة «الهدف للإنشاءات الهندسية».

وقالت فاطمة النعيمي: جاء قرار ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل عقب عملية مناقصة دقيقة تم خلالها أخذ الفوائد الكبيرة لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال هذا المشروع بعين الاعتبار، فيما تمضي أدنوك قدماً في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي بما يعود بالنفع والفائدة على الإمارات.

54 شهراً

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل والتي سيستغرق استكمالها 54 شهراً، إلى معالجة 245 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب منخفض الضغط تضاف إلى الـ 1.4 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز عالي الضغط المنتج من الحقول البحرية الذي يتم إرساله من جزيرة داس لمعالجته في منشآت الغاز في حبشان التابعة لشركة أدنوك لمعالجة الغاز لاستخدامه بعد ذلك في محطات توليد الكهرباء. ويتضمن العقد إنشاء وتشغيل منشآت جديدة للغاز في جزيرة داس، بما في ذلك إنشاء خط جديد لدعم ضغط الغاز بطاقة تبلغ 60 مليون قدم مكعب يومياً.

وستقوم شركة «تكنكاس ريونيداس» بقيادة الائتلاف وتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات للمشروع، بينما ستقوم شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» بتنفيذ أعمال التشييد والتشغيل في جزيرة داس. وكان العمل بدأ في برنامج أدنوك لتطوير الغاز المتكامل البالغ تكلفته 40 مليار درهم في عام 2009