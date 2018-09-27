«تلغراف»: الإمارات تجربة ذكية ناجحة في تنويع الاقتصاد

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أكدت «تلغراف» أن تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي ناجحة وذكية، حيث حوّلت التراجع العالمي في أسعار النفط إلى فرص.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رؤية أبوظبي 2030 هي مبادرة للتحوّل من الاعتماد على الصادرات النفطية إلى اقتصاد يعتمد المعرفة والتقنيات الحديثة.

وسجلت أبوظبي نجاحاً فعلياً في مبادرات لتطوير السياحة والتصنيع والطاقة والنقل واللوجستيات وغيرها.

وفيما تجذب دبي الأضواء بطموحها لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً بحلول 2020 فإن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح والمتوقع أن تسجل نمواً 3.9% العام الجاري بعد أن طورت نظاماً استثمارياً فعالاً يؤكد مكانتها كمركز استثماري إقليمي، مستلهمة من رؤيتها لإنشاء اقتصاد عالي القيمة والتنوع والتكامل مع النظام العالمي. وأشارت «تلغراف» إلى أن الإمارات أصبحت من أهم المقاصد الاستثمارية المفضلة في العالم ويعتبر هذا ثمرة نجاح العمل المستمر لحكومتها لتحسين النظام القانوني والتشريعي وتوفير مناخ جذاب للأعمال والشركات.