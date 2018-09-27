منتدى الأمم المتحدة للبيانات يناقش في دبي سبل تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 ، والذي يقام في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر، عن المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى.

تشمل المحاور الرئيسية ستة مجالات سيتم تغطيها خلال 80 جلسة تغطى على مدى ثلاثة أيام تشمل عدداً من الأطر التي تنظم عملية تطوير ودعم وتضافر الجهود للمنظومات الإحصائية مثل دعم نظم البيانات الإيكولوجية ودعم نظم البيانات الإيكولوجية ورفع مستوى المعرفة الإحصائية، وتضافر جهود مجتمعات البيانات المختلفة وتطبيق مبادئ حوكمة البيانات، وتوافر بيانات الفئات والمجموعات الأكثر ضعفاً وتقييم مدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف.

وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018: نسعى من خلال المناقشات في المنتدى إلى وضع أسس لخطط استراتيجيات تنموية عملية وأكثر فاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والتقنيات الحديثة لدفع مسيرة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والتأكيد على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تقديم الرؤى والتصورات التي من شأنها تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويشكل منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 منصة مثالية تسهم في فتح آفاق التواصل والحوار مع القادة والمسؤولين والمختصين حول أفضل السبل لتوظيف البيانات في خدمة استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الإنسانية.

منهجيات

يركز المحور الأول للمنتدى على دعم نظم البيانات الإيكولوجية الواسعة في الدول، وذلك من خلال مناقشة المنهجيات الجديدة لتنمية القدرات من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة لمنتجي البيانات ومستخدميها ضمن سياق أطر العمل الجديدة لأوجه الترابط والتعاون من خلال النظم الإيكولوجية للبيانات.

وسيتناول المحور الثاني الابتكارات وتضافر الجهود عبر مجتمعات البيانات المختلفة من خلال تهيئة بيئة مواتية لاستخدام ودمج مصادر البيانات الجديدة والتقليدية. وتهدف جلسات هذا المحور إلى استكشاف آليات دعم الدور المتغير لمؤسسات الإحصاء الوطنية، والتي في طور التحوّل من مؤسسات منتجة للبيانات إلى مقدمة للخدمات؛ وتعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات الإحصائية الوطنية والمنتجين غير التقليديين للبيانات.

محور

ويناقش المحور الثالث من المنتدى قضايا الفئات أو المجموعات الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر استناداً إلى البيانات. سوف تركز جلسات المحور على القضايا المتعلقة بتحسين توافر وجودة وفهم البيانات الخاصة بمجموعات محددة؛ ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجموعات الضعيفة والمعرضة للخطر بشكل خاص من خلال عمليات جمع البيانات واعتماداً على المنهجيات التقليدية والابتكارية.

ويتناول المحور الرابع مواضيع البيانات ورفع مستوى المعرفة الإحصائية وأهمية الاستخدام السليم للبيانات والإحصاءات لفهم ما يدور في العالم من حولنا، حيث ستركز جلسات هذا المحور على استكشاف كيفية جمع بيانات عالية الجودة لتقديمها إلى صنّاع القرار؛ كما ستركز على كيفية تحسين أساليب إرسال البيانات وتخصيص استراتيجيات لإرسال البيانات إلى مجموعات المستخدمين المختلفة.

ويناقش المحور الخامس للنقاش من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 كيفية بناء الثقة في البيانات والإحصاءات من خلال تطبيق مبادئ البيانات والحوكمة على مصادر البيانات الجديدة والحالية ، خصوصاً وأن الثقة في البيانات والإحصاءات تمثل أمراً بالغ الأهمية لإنتاج واستخدام البيانات.

ويتطرق المحور السادس للنقاش إلى تقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه، واتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذ «خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة». كما ستحدد الجلسات هذا المحور التحديات الناشئة التي يتعين على مجتمع البيانات العالمي التصدي لها.