94.1 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي 1.5% إلى 94.1 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من 2017 ما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي بشكل عام. وعلى المستوى الشهري ارتفعت تجارة الإمارة إلى 14.026 مليار درهم في يوليو بزيادة 14.4% وفقاً لأرقام مركز أبوظبي للإحصاء.

وانتعشت التجارة غير النفطية بدعم الزيادة التي شهدها نشاط إعادة التصدير وبلغ 14.3 مليار درهم من يناير حتى يوليو مقارنة بـ 12.4 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017. كما ارتفعت قيمة صادرات الإمارة من السلع غير النفطية إلى 13.5 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بنمو 7.5% في حين بلغت الزيادة على المستوى الشهري 45.3% من 1.27 مليار درهم إلى 2.5 مليار درهم.