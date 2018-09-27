دبي الأولى باستقطاب الشركات عبر 650 مركزاً حول العالم

المصدر: Ⅶدبي- بشار باغ

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال». وتدشن الاتفاقية مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تسهل للمستثمرين بدء أعمالهم في دبي، وذلك من خلال المراكز التابعة لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال، التي تضم 650 فرعاً في 85 مدينة ضمن 45 دولة حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة تأكيد على الجهود التي تقوم بها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في سبيل استقطاب رأس المال الاستثماري، وتعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لاستدامة الأعمال والتوسع إلى الأسواق المجاورة، وبالتالي ترجمة توجهات خطة دبي 2021.

أنشطة تجارية

وتتيح هذه المبادرة حزمة من الخدمات للمستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين في مزاولة أعمالهم في دبي، وذلك من خلال مراكز شبكة اللاينس العالمية، كما تغطي مراكز الخدمة المنتشرة في 45 دولة، ومجموعة من الخدمات والأشكال القانونية للمنشآت التجارية، كما تشمل حزمة عريضة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المتاحة في دبي. وتسعى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، من خلال الاتفاقية، لاستقطاب الشركات العالمية إلى إمارة دبي وتوفير التسهيلات اللازمة لها لتحقيق النمو والتوسع، وذلك بالاستفادة من المحفظة المتكاملة من الخدمات الاحترافية المقدمة من «شبكة اللاينس لمراكز الأعمال في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

ويأتي توقيع الاتفاقية المشتركة في وقت تتجه فيه نخبة المستثمرين وكبرى الشركات متعددة الجنسيات نحو توظيف الفرص الواعدة المتاحة في دبي، والتمتع بما تزخر به من أسلوب حياة راق وعصري وتعدد ثقافي وانفتاح حضاري وبيئة أعمال على مستوى عال من التنافسية.

وتتميز شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال بمكانتها المتقدمة ضمن أكبر شركات المزودة لخدمات المستثمرين والشركات في العالم، حيث تتمتع بقاعدة عملاء تزيد على 50 ألف عميل وتدير 15 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية المجهزة في العالم. وتتخذ الشبكة من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا.

زخم استثماري

وفي مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن المبادرة، أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى أن المبادرة ستسهم في زيادة زخم الوصول إلى المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 25 ـ 30 %، ما سينعكس خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسب تصل إلى 7 ــ 8 % مقارنة مع نسبة النمو المستهدفة سنوياً التي تبلغ 6 %، كما ستؤدي المبادرة إلى توسيع رقعة الأسواق التي يتم استقطاب المستثمرين والشركات منها إلى دبي، ما يعزز من زخم تواجد الإمارة في الأسواق الجديدة ويدعم مقوماتها التنافسية عالمياً وخاصة في ظل التنافس الإقليمي المحتدم على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت إلى أن المبادرة هي الأكبر من نوعها بالتعاون مع شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال وستوفر منصة إضافية للتواصل مع الشركات والمستثمرين وتوفير حزم خدمات دعم متكاملة لإنجاز ما نسبته 90 % من عملية البدء بالأعمال عن بعد، بحيث يتم إكمال باقي العملية في دبي لاحقاً.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تتماشى وسعي إمارة دبي نحو الوصول إلى المستثمرين والشركات العالمية، وتذليل العقبات أمام الراغبين في الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق نمو اقتصادي مطرد. إن استراتيجية دبي المدعومة بسياسات الاقتصاد الحر والمفتوح على العالم وقدراتها التنافسية، تتيح للشركات فرصة الاستفادة من حركة عبور البضائع إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على تعزيز حركة التجارة العالمية.

وأضاف: تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تطوير استراتيجيات جذب الاستثمار على الصعيد العالمي، وتمثل هذه المبادرة قناة جديدة لاستقطاب وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي، ما يحقق الهدف الأسمى وهو المزيد من النمو والاستدامة في اقتصاد إمارة دبي والدولة عموماً.

وتوفر المبادرة خدمات الدعم للراغبين في الاستفسار عن واقع الأعمال واللوائح والأنظمة الملائمة لمزاولة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات بإمارة دبي، بحيث يتمكن المستثمر أو صاحب الشركة من الاطلاع على الأعمال القائمة، ودراسة فرص الاستثمار وسبل التوسع المحتملة.

وأشار إلى أن المراكز ستتواجد في عدد من دول التعاون- السعودية، ومملكة البحرين، والكويت، موضحاً أن تواجد مراكز الخدمة في هذه الدول ضرورة ملحة نظراً لأهمية الشراكة الوثيقة بين دبي وأشقائها في دول الخليج، وتحقيقاً لرؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة في تقديم كل الخدمات والدعم في مختلف المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وفي شتى المحافل على النطاق المحلي والدولي.

وأكد القرقاوي سعي المؤسسة إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتوطيد أطر التعاون البنّاء مع كبرى الشبكات العالمية الرائدة، وعلى رأسها «شبكة اللاينس لمراكز الأعمال في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، وأبرز المستثمرين في سبيل العمل معاً على تعزيز دور وتأثير الاستثمار على مسار التنمية عالمياً.

خدمات

توفر مراكز الخدمة المنتشرة حول العالم كل الحلول والمعرفة للمستثمرين حول شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى خدمة التواصل والمتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتسهيل قدوم الشركة إلى دبي منذ بدء تقديم الطلب ولغاية الانتهاء من عملية بدء مزاولة الأعمال. وتتواجد الخدمة في العديد من الدول العالمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وروسيا، والصين، والهند، وسويسرا، وغيرها من المراكز التجارية والصناعية.

ثقة وتفاؤل

لفت شريف كامل الرئيس الإقليمي لـ «شبكة اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن عدد الشركات العاملة ضمن الفرع الإقليمي للشبكة في دبي يصل إلى 440 شركة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مجموعة جديدة من الشركات التي ستتوسع في دبي لاستهداف الأسواق الإقليمية، وتوقع أن تحقق أعمال «اللاينس لمراكز الأعمال» نمواً في عملياتها بدبي بدفع من حزم المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي عززت من ثقة المستثمرين ودعمت التفاؤل الإيجابي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجياً دورات تدريبية لكوادر الشبكة في مراكزها حول العالم لتقديم المعلومات والخدمات المطلوبة لتسهيل بدء الأعمال.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تحفيز الاقتصاد من خلال استقطاب وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في إمارة دبي، التي تبرز كونها وجهة عالمية رائدة ومفضلة للاستثمار. وتعود متانة اقتصاد دبي بالدرجة الأولى إلى مرونة التشريعات وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، حيث عملت الإمارة على وضع سياسات وقوانين وتشريعات واضحة تخدم أهدافها في ما يخص استقطاب الاستثمارات وتسهيل الأعمال، فضلاً عن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المبتكرة والداعمة لنمو وتوسعة الأعمال.

وأضاف: سنقوم على أساس هذه الاتفاقية، بوضع شبكتنا العالمية الواسعة في خدمة الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات واحتياجات المستثمرين ومساعدة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة ترقى إلى مستوى تطلعات المستثمرين العالميين الراغبين في اتخاذ دبي مقراً لاستدامة الأعمال، والتوسع على الصعيدين المحلي والإقليمي.