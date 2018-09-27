«أدنوك» تُصدر خاماً نفطياً جديداً في نوفمبر

المصدر: سنغافورة، دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعتزم تصدير خام جديد في نوفمبر وبدأت تسويقه بين عملائها الآسيويين هذا الأسبوع. وأوضحا أن الخام الجديد «أم اللولو» تبلغ كثافته 38.7 درجة على مقياس معهد البترول الأميركي ويحوي على نسبة كبريت 0.7%. وقال أحد المصدرين «هو أثقل من مربان وداس» مشيراً إلى خامي «أدنوك» الخفيفين التقليديين. وقال المصدر إن «أدنوك» قد تبدأ بتصدير شحنة أو شحنتين شهرياً. و«أم اللولو» مزيج ينتجه الحقلان صرب وأم اللولو اللذان تديرهما أدنوك البحرية. وقال ناطق باسم الشركة إن الحقلين سيسهمان بصورة ملموسة في تحقيق هدف الوصول بطاقة إنتاج الشركة إلى 3.5 ملايين برميل بنهاية 2018.

وأضاف أن طاقة الإنتاج الأولية للحقلين 50 ألف برميل يومياً ترتفع إلى 129 ألف برميل بنهاية 2018 و215 ألف برميل يومياً بحلول 2023.