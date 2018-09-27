«اقتصادية دبي» تدعم قمة وجوائز التحول الرقمي للأعمال الذكية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «قمة وجوائز التحول الرقمي للأعمال الذكية» في نسختها الأولى، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في المؤسسات، إلى جانب عرض أبرز الجوانب المتعلقة بمجال الأعمال الذكية، ومن بينها إنترنت الأشياء .

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: تسهم فعاليات الحدث المتميز الذي يعقد للمرة الأولى في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالشكل الذي يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة في حكومة دبي، وبالأخص تطبيق التقنيات المتخصصة التي تدعم قطاعات الأعمال الذكية، والتي تمكن مجتمعات الأعمال من الوصول إلى حلول ومبادرات تسهم في ازدهار الاقتصاد بمختلف قطاعاته.

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يتجه العالم ليكون رقمياً، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو فيما إذا كانت مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة جاهزة لذلك التحول، فهذه المؤسسات تنمو وتنتشر بصورة سريعة، وتسهم بصورة هامة في تنويع الاقتصاد والناتج والعمالة، وبالتالي فإن دعمها لتكون رقمية سيضمن الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار وتلبية توقعات المستهلك، ورفع معدلات الربحية، وبالتالي تعزيز الاستدامة».

قائمة

وتضمنت قائمة الفائزين مستشفى زليخة جائزة أفضل ممارسة للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية؛ «ماي كلاود» جائزة أفضل ممارسة للتحول الرقمي في الضيافة؛ «مدرسة دلهي الخاصة» أفضل ممارسة للتحول الرقمي في التعليم؛«مجموعة السفير» أفضل ممارسة للتحول الرقمي في تجارة التجزئة؛ «مجموعة دولفين» أفضل ممارسة للتحول الرقمي في قطاع التصنيع؛ «الماسة كابيتال مانجمنت» أفضل ممارسة للتحول الرقمي للخدمات المصرفية والمالية والتأمين.

شركات

وفازت شركة سونيك بجائزة أفضل شركة لبيع حلول الأمن، و«دي لينك» بجائزة أفضل التزام في قطاع المؤسسات/‏‏‏‏الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ «سيسكو» جائزة أفضل شركة لبيع حلول التحول في الشبكات؛ «أروبا» جائزة أفضل شركة لبيع حلول بيئة العمل الرقمية. وفاز علي كسّاب- سنتوريون بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للريادة في تحفيز التحول الرقمي؛ «براسون كومار- مجموعة السفير» جائزة أفضل رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات مجال تنفيذ التحول الرقمي.

افضل خدمات

وحازت «اقتصادية دبي» جائزة أفضل خدمات سهلة التطبيق للأعمال الصغيرة والمتوسطة مجال التحول السريع، التكلفة المنخفضة، بساطة العمليات، خدمة ودعم العملاء، الخدمات الرقمية؛ فيما حصلت إسراء أبولاوي- كليفلاند كلينيك، أبوظبي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لأمن تقنية المعلومات في مجال ضمان التحول الرقمي الآمن.