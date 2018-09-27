الأحد آخر موعد لتقديم الإقرارات وسداد «المضافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام «المضافة» التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية أغسطس بتقديم إقراراتها في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب.

وأكدت ضرورة تقديم الاقرارات وسداد الضرائب المستحقة بحدٍ أقصى الأحد 30 الجاري مشددة على ضرورة التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار غير صحيح أوعدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة يعرضه لغرامة إدارية.