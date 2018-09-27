مؤتمر «الإمارات للأبنية الخضراء» يبحث رؤية المدن ذات الانبعاثات الصفرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يستقطب مؤتمر«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي السابع نخبة من ألمع الخبراء المتخصصين بالبيئات العمرانية المستدامة في المنطقة والعالم، لمناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الرامية إلى تخطي حدود الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، واستكشاف الفرص المتاحة للتحول إلى نموذج المدن ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، بما يرتقي بمستويات الصحة والمعيشة في مدننا مستقبلاً.

ويتولى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، تنظيم المؤتمر، الذي يقام يوم 9 أكتوبر في فندق «بولمان دبي كريك سيتي سنتر»، تحت شعار «نحو الصفر: رؤية لمدن المستقبل».

وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمات لكل من سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»؛ المهندسة عائشة محمد العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة؛ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي. وستدير هولي شانت، المدير التنفيذي للاستدامة المؤسسية في شركة KEO للاستشارات الدولية، هذه الجلسة.

وقال سعيد العبار: «سيركز المؤتمر هذا العام على تعزيز النقاشات الدائرة حول منح مبادرات الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية زخماً أكبر، واستكشاف أفضل السبل المتاحة لتسريع تطبيق هذا التوجه ليشمل مدناً بأكملها في الإمارات والمنطقة والعالم. ولا شك في أن النمو المتسارع للبيئات العمرانية اليوم يمثل تحدياً جوهرياً، وحرصنا من هذا المنطلق أن يجمع المؤتمر تحت مظلته خبراء من المنطقة والعالم لمد جسور الحوار البنّاء حول هذا الموضوع، والتركيز على استدامة الأبنية والمدن بصفته موضوعاً في غاية الأهمية خلال هذا المرحلة.

وستركز نقاشات المؤتمر هذا العام على 3 مواضيع فرعية مرتبطة بالقيم النبيلة والمعاني السامية التي غرسها الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية بعام زايد. وتتضمن هذه المواضيع الفرعية كلاً من: «مدن ملهمة»، الذي حكمة الشيخ زايد الداعمة للتحول الاقتصادي والاجتماعي للإمارات ؛ أما الموضوع الثاني فيحمل عنوان «مدن تعاونية»، ويركز على قيمة الاحترام. وأخيراً، يناقش المؤتمر موضوع «المدن المتكاملة»، التي تعكس قيم الاستدامة التي تعتبر محوراً رئيسياً لقيم التنمية المستدامة في الدولة واحترام البيئة وتلبية احتياجات وتطلعات أجيال المستقبل.