«إينوك» تعيّن مواطنة مديراً جديداً للموارد البشرية

المصدر: دبي ـ البيان

عيّنت مجموعة «اينوك» إيمان القاسم، وهي مواطنة إماراتية، بمنصب مدير الموارد البشرية للمجموعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة بمواصلة جهودها في تطوير رأس المال البشري الوطني، ورفد كوادرها بأفضل الخبرات في القطاع، إذ تمتلك إيمان القاسم خبرة تزيد على 16 عاماً في مجالات التطوير المؤسسي والاستحواذ على المواهب وإدارتها، وعملت لدى عدد من المؤسسات متعددة الجنسيات ضمن قطاعات مختلفة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: نسعى إلى استقطاب المواهب والخبرات التي تمثّل روافد حقيقية لمسيرة نجاح ونمو «اينوك». ونولي أولوية قصوى لجذب أفضل المواهب في المنطقة، مع التركيز على تمكين الكوادر النسائية الإماراتية ضمن المجموعة. ويسعدنا انضمام إيمان القاسم إلى فريق إدارة المجموعة، وكلنا ثقة بأن خبرتها الواسعة ومؤهلاتها الكبيرة ستمكّنها من المساهمة بدور حيوي في تحقيق استراتيجية «اينوك» الهادفة إلى الارتقاء بأداء مواردنا البشرية نحو آفاق جديدة من التميز.

وشغلت القاسم قبل انضمامها إلى «اينوك» منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار. كما شغلت منصب نائب الرئيس في شركة «دولفين للطاقة»، ومدير الموارد البشرية لدى «جنرال موتورز الشرق الأوسط».