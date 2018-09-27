النسخة الرابعة من «جوائز لينكد إن للمواهب» 4 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

تستعد «لينكد إن» لإطلاق النسخة الرابعة من «جوائز لينكد إن للمواهب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في 4 أكتوبر القادم في بالازو فيرساتشي-دبي. ويستضيف حدث هذا العام نخبة من المتحدثين، تتقدمهم معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتورة حياة سندي عالمة وباحثة في مجال الطب تخصص التقنية الحيوية والمشرف العام على الاتصالات والإعلام والعلاقات الخارجية بالبنك الإسلامي للتنمية وكبير المستشارين العلميين لرئيس البنك؛ وعلي مطر، رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الجوائز إلى الاحتفاء بإنجازات الأفراد وأصحاب الشركات والفرق ممن نجحوا في استخدام حلول «لينكد إن» لتحقيق أثر كبير على مؤسساتهم. وسيتم تكريم الفائزين ضمن فئات عدة، تشمل أفضل جهة توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل فريق في استقطاب المواهب، وأفضل علامة تجارية لشركة على لينكد إن، ونجم لينكد إن الصاعد، ورائد المواهب الذكية، وأفضل فريق مبيعات رقمية، وأفضل ثقافة تعلم.

وقالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: هناك عدد كبير ومتزايد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استطاعت أن تحقق نجاحاً عالمياً، ولا يخفى على أحد أن هذا النمو يرجع بشكل أساسي إلى قدرتها على استقطاب وتنمية المواهب والمحافظة عليها. وتمنح جوائز لينكد إن للمواهب حافزاً إضافياً للشركات لمواصلة السعي نحو تحقيق التميز في ممارساتها التنظيمية وسياساتها في التوظيف.

وقالت الدكتورة حياة سندي: تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقبة رائعة من التغييرات والإصلاحات الاجتماعية، التي تؤثر بلا شك على سياسات الاستحواذ على المواهب في الشركات بشكل عام. وإنني أتطلع قدماً إلى رؤية نتائج هذه التغييرات في الأعوام المقبلة. وقال علي مطر، رئيس «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسعى عبر استضافة الجوائز إلى تكريم جميع فرق العمل والأفراد، الذين يحرصون على إضفاء تلك القيمة المضافة على أعمالهم.