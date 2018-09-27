«الأوراق المالية» تُغرم 5 شركات مُدرجة 340 ألف درهم لعدم إفصاح البيانات

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع 5 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية نحو 340 ألف درهم، بسبب عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال المدة المحددة قانوناً، ما شكل مخالفة للأنظمة الخاصة بالإفصاح والشفافية.

ونشرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني أمس، أنها فرضت غرامة بواقع 100 ألف درهم على شركة «الخزنة للتأمين» بسبب تكرار عدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2018 خلال المدة المحددة قانوناً، ما شكل مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى عدم الإفصاح باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني ما شكل مخالفة بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

كما فرضت الهيئة غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركة «إشراق العقارية» . وغرمت الهيئة شركة «المدينة للتمويل والاستثمار» ما قيمته 80 ألف درهم بسبب عدم الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً، فيما غرمت كل من «أجيليتي للمخازن العمومية» و«مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» نحو 40 ألف درهم و20 ألف درهم على التوالي لذات الأسباب السابقة.