«نخيل» تكشف عن مشاريع جديدة في «سيتي سكيب»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستعد شركة «نخيل» للتطوير العقاري، للكشف عن مشاريع جديدة في مواقع مميزة بدبي وذلك خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018». وستكشف «نخيل» التي تعتبر من الشركاء المؤسسين لمعرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، عن مشروع جديد بإطلالة شاطئية في «جزر ديرة»، الواجهة البحرية الجديدة بدبي، ومجموعة جديدة من منازل التاون هاوس _ تضم كل منها حوض سباحة خاصاً - في مجتمعها الراقي «جميرا بارك»، حيث سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الفترة التي تسبق الحدث.

كما ستعرض الشركة في «سيتي سكيب جلوبال»، مشروع «أبراج التنين»، وهو عبارة مجمع مكون من برجين توأمين شاهقين، يضم شققاً سكنية، ويقع في «مدينة التنين»، والتي ستنطلق عمليات مبيعاته الأحد المقبل بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع التطويرية في مختلف القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، والتي ستسلط الضوء من خلالها على مساهمة «نخيل» في دعم رؤية دبي لعام 2021. ومن بين هذه المشاريع، البرج الأيقوني «بالم 360» و«ذا بالم تاور» الواقعان في «نخلة جميرا»، إضافة إلى مجموعة من المشاريع التطويرية القادمة في «جزر ديرة»، بما في ذلك «ديرة سنترال»، و«ديرة مول» والمنتجعات الشاطئية المبرمة عبر شراكات.

وتدعو «نخيل» المستثمرين للاطلاع على المجموعة الحصرية من مشاريعها الجاهزة للتسليم والسكن وذلك في بعض المواقع الأكثر رواجاً في دبي، مثل: «نخلة جميرا»، و«جزر جميرا» و«الفرجان»، حيث تأتي المنازل الجاهزة للسكن مع عروض خاصة وخطط سداد مميزة.

ولدى «نخيل» أكثر من 58 مليار درهم من المشاريع قيد التطوير من حيث تكاليف البنية التحتية والبناء، حيث منحت العام الجاري عقود بناء بقيمة 7 مليارات درهم، مع المزيد من العقود التي ستوقع نهاية العام الحالي. كما أن لديها نحو 27،500 مستثمر من جميع أنحاء العالم والذين أنفقوا جميعهم ما مجموعه أكثر من 117 مليار درهم على ما يقرب من 42،000 قطعة أرض أو وحدات عقارية وذلك منذ أن بدأت الشركة ببيع العقارات في عام 2002.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: لعبت مشاريعنا المشهورة عالمياً مثل «نخلة جميرا» دوراً رئيسياً في تاريخ دبي وذلك من خلال وضع المدينة على الخريطة العالمية، وستشكل مشاريعنا القادمة بما في ذلك «جزر ديرة»، معلماً أساسياً في الفصل الجديد لقصة نجاح القطاع العقاري بدبي. وأضاف: نعرض خلال مشاركتنا في سيتي سكيب آخر الإضافات لمجموعتنا المتنامية باستمرار من المشاريع الفريدة من نوعها وذلك في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه والتي تؤكد التزامنا في دعم رؤية دبي لعام 2021 وما بعدها.

عزيزي

وتستعرض «عزيزي للتطوير العقاري»، مشاريعها السكنية المميزة في المعرض. قال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عزيزي»: تولي «عزيزي للتطوير العقاري» أهمية كبيرة للمشاركة في معرض «سيتي سكيب جلوبال»، خصوصاً وأن الزوار يجدون دوماً ما يناسبهم من ضمن الخيارات السكنية التي تحفل بها محفظة مشاريعنا المتنوعة في جميع أنحاء دبي. ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ولاسيما مع سعي الجهات التنظيمية إلى دعم القطاع للاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض هذا العام.

وفي إطار سعيها لتعزيز القيمة الممنوحة للعملاء، كشفت «عزيزي» عن عروض مبكرة قبيل انطلاق المعرض على العديد من مشاريعها الرئيسية بمنطقة الفرجان، و«عزيزي مينا» في نخلة جميرا، و«عزيزي علياء ريزيدنس» في «مدينة دبي الطبية».

ديار

وأعلنت «ديار للتطوير» إطلاق مشروعها السكني الجديد «بيلا روز» خلال أول أيام معرض سيتي سكيب 2018.

ويقع مشروع «بيلا روز» في منطقة «مجمع دبي للعلوم»، وسيضم مجموعة من شقق استوديو وشققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً. وتنطلق عمليات الحجز في المشروع المتوقع تسليمه في 2020 خلال المعرض، حيث سيتمكن زوار المعرض من حجز الوحدات السكنية بمبلغ 10,000 درهم فقط مع خطة سداد مرنة تصل حتى ست سنوات بأقساط شهرية تبدأ من 3,750 درهماً.

أرادَ

أعلنت شركة أرادَ إطلاق تجمّع سكني جديد من المنازل الفاخرة المجهزة بحدائق خاصة ضمن مشروع «الجادة» السكني المتكامل في قلب الشارقة، ويضم التجمع 109 منازل متلاصقة وفللاً شبه مستقلة سيتم عرضها للبيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي. كما كشفت أرادَ النقاب عن التطورات الجديدة في هويتها التجارية والتي عززت فيها تركيزها على بناء الشراكات المثمرة على المدى الطويل.