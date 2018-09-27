«اتصالات مصر» تطلق أول خدمة اتصال صوتي عبر الجيل الرابع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تطلق «اتصالات مصر» بالتعاون مع «إريكسون» عصراً جديداً من خدمات الاتصالات الصوتية عبر الهواتف المحمولة، وذلك من خلال إطلاق أول خدمة اتصال عبر شبكة الجيل الرابع في مصر. ويستغرق إعداد المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، التي تدعمها شركة إريكسون، أقل من ثانيتين مقارنة بعشر ثوانٍ على الشبكات غير العاملة بتكنولوجيا VoLTE، كما توفر صوتاً أكثر وضوحاً وأكثر واقعية مع ضوضاء أقل.

ويتمتع المشتركون بمستوى عالٍ من المرونة، حيث تمكنهم هذه التكنولوجيا الجديدة من إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات عبر الهاتف المحمول لتقنية الجيل الرابع في الوقت نفسه، دون التأثير على سرعة نقل البيانات، مما سيمكن مقدمي الخدمات من تحقيق المزيد من الإيرادات عبر إنشاء خدمات جديدة وتعزيز المتعة والراحة لمشتركيهم.

وقال المهندس خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للقطاع الفني بشركة اتصالات مصر: جاءت شراكتنا مع إريكسون بهدف إرضاء العملاء عن طريق زيادة سرعة الاتصالات المحمولة، وجعل الصوت أكثر وضوحاً وتعزيز جودة خدمات الاتصال المقدمة للعملاء، حيث نسعى إلى تدشين عصر جديد من خدمات الاتصال، ليستفيد المستخدمون من دمج وظائف الاتصال الصوتي مع خدمات نقل البيانات وتحسين أداء وكفاءة الأعمال.

ومن جانبها قالت رافية إبراهيم، رئيسة إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يعد هذا الإطلاق خطوة أخرى في رحلتنا لدعم مشغلي الشبكات من أجل تعزيز مستوى الابتكار في عملياتهم وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لعملائهم. وتعد شركة اتصالات مصر أول شركة في مصر تقوم بتقديم تكنولوجيا VoLTE لعملائها. ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين على تكنولوجيا VoLTE إلى 5.4 مليارات مشترك حول العالم بنهاية 2023.