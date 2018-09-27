«بيرل»: تعزيز نزاهة الأعمال يدعم نمو الناتج المحلي الخليجي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

عقدت مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة، التي تعمل على نشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج العربي، أمس جلسة نقاشية في إطار اجتماع مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «بيبسكو»، أقيم بالتعاون مع «سيمنس» السعودية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الالتزام بتطبيق ممارسات النزاهة والشفافية في إدارة الأعمال التجارية في منطقة الخليج، باعتبارها المفتاح لضمان استدامة الشركات والمؤسسات، وتعزيز نموها مستقبلاً.

وأدارت الجلسة كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل». وسلطت كوفيل الضوء على أهداف ورؤية مبادرة «بيرل» وأبرز التحديات الراهنة، التي تواجه المؤسسات في منطقة الخليج في مجال تطبيق ممارسات النزاهة المؤسسية، وأهمية معالجة هذه التحديات، كما قدمت عرضاً تفصيليا حول الأنشطة المقبلة لمبادرة «بيرل»، إضافة إلى استعراض آخر النتائج التي ترتبت على برنامج النزاهة التابع للمبادرة. وقالت كوفيل: «وفقاً لتقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2015، تضاعفت الميزانيات المخصصة لتطبيق ممارسات النزاهة إلى 50% مقارنة بـ25% في عام 2010، وهذا أمر إيجابي للغاية.

وتابعت: هذا الاجتماع يستعرض الفرص التي يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج من خلال تطبيقها لممارسات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، ومدى التأثير الإيجابي لهذه الممارسات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي في منطقة الخليج، والذي تتجاوز قيمته 1.3 تريليون دولار في عام 2017.

وأضافت كوفيل: توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم تطبيق معايير النزاهة والشفافية في زيادة نمو الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تراوح بين 2 و5% سنوياً.