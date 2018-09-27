مطارات أبوظبي تمدد العقد الاستشاري لأعمال تشغيل المبنى الأوسط

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

مددت شركة مطارات أبوظبي العقد الاستشاري، الذي يشمل أعمال التجهيز لتشغيل المبنى الأوسط في مطار أبوظبي الدولي مع شركة اينيكو الإسبانية، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر. يذكر أن المبنى الأوسط ستصل طاقته إلى 25 مليون مسافر سنوياً بعد الانتهاء من العمل فيه.

ودرست شركة مطارات أبوظبي عروضاً من شركتي تشغيل مطارات عالميتين على الأقل في يونيو الماضي، لكنها قررت في النهاية تمديد العقد للشركة الإسبانية اينيكو، التي وقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات لتجهيز المبنى للتشغيل منذ عام 2014. وكان المقرر أن ينتهي العمل في المبنى الأوسط العام الماضي، غير أن التأخير جعل شركة مطارات أبوظبي تجعل بدء التشغيل في النصف الثاني من العام المقبل، ما يعني أنها إما تجدد العقد الحالي مع إينيكو وإما تعين شركة جديدة للانتهاء من إعداد المبنى للتشغيل. ويشمل عقد إعداد المبنى الأوسط للتشغيل تطوير إجراءات والعمليات واختبار جميع المرافق والأنظمة والمعدات الميكانيكية قبل الافتتاح.