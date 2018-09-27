«ضيف الاتحاد» يرحب بانضمام «طيران أوروبا» شريكاً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع للاتحاد للطيران، عن شراكة جديدة مع «طيران أوروبا» (آير يوروبا)، بما يعزز الامتيازات المتاحة لأعضاء البرنامج عبر تمكينهم من اكتساب واستبدال أميال ضيف الاتحاد عند السفر مع الناقلة الإسبانية.

تتيح الشراكة الجديدة لأعضاء البرنامج كذلك اكتساب الأميال عند السفر على رحلات المشاركة بالرمز التي تشغلها الاتحاد للطيران وتسوق لها بالشراكة مع «طيران أوروبا». وإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال الأميال مقابل تذاكر للرحلات على امتداد شبكة وجهات «طيران أوروبا».

وبهذا الصدد، أفاد ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «نفخر بتزويد أعضاء برنامجنا بطائفة من مزايا السفر الأوسع نطاقاً في قطاع الطيران. ويسعدنا انضمام المزيد من الشركاء القيمين مثل طيران أوروبا إلى قائمة شركاء برنامج ضيف الاتحاد، الأمر الذي يعزز من جاذبيته لا سيما مع الرحلات التي توفرها الاتحاد للطيران لضيوفنا إلى مدريد والتي سيتبعها برشلونة في وقت لاحق هذا العام».

وتنص الاتفاقية الجديدة على تحقيق المزيد من التعاون بين برامج الولاء التابعة لكلا الناقلتين، ضيف الاتحاد و«سوما».