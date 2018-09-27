مايكروسوفت وبيكو تعملان على تعزيز الشركات الناشئة في المنطقة

أعلنت مايكروسوفت أمس، عن شراكة استراتيجية مع شركة بيكو كابيتال من شأنها إحداث ثورة في المشاريع الإقليمية «لنظام الشركاء»، حيث أصبحت مايكروسوفت الشريك التكنولوجي الحصري لشركة بيكو، وهي شركة إقليمية تعمل على تزويد رواد الأعمال برأس المال والإرشاد من أجل تسريع عملية النمو وخلق فرص عمل وتعزيز النجاح. كما أنها تركز على الاستثمارات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك دعم الشركات التكنولوجية في كافة المنطقة.

وستركز شراكة مايكروسوفت مع بيكو على دعم الشركات التكنولوجية في مراحلها الأولى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنح تلك الشركات فرصة التعرف على جمهور واسع عن طريق شبكة «نظام الشركاء».

قال سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لمايكروسوفت الخليج «تساهم مايكروسوفت في دعم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عقود طويلة، كما أنها تمتلك سجلا حافلا من حيث المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونؤمن في مايكروسوفت بضرورة دعم المبدعين الذين يمتلكون كل شيء جديد لتقديمه في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء وكل ما يعمل على تمكين التحول الرقمي، الذي بدوره يساهم في قوة إشراك العملاء وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات وتحسين المنتجات والخدمات، ولقد تجاوز مستوى الاستجابة الإيجابية التي رأيناها من الشركات الناشئة توقعاتنا بشكل كبير، علماً أن رؤية بيكو تتماشى مع قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقد أثبتت الشركات الناشئة في المنطقة مستوى عاليا من الابتكار ينافس نظراءها العالميين، ونحن متحمسون في مايكروسوفت لرؤية النتائج والعوائد الايجابية التي ستدر على الاقتصاد في العقود القادمة».