«ديلويت» تتوقع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال زياد سلمان وخالد فائق، مساعدا مدير في قطاع خدمات الاستشارات المالية في ديلويت إنه من المتوقع أن تزداد عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي مع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من جراء ارتفاع أسعار النفط.

وأردفا بالقول في العدد الأخير من مجلة ديلويت Middle East of Point of View الدورية: «ما من قطاع يمكنه زيادة عدد صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة مثل التكنولوجيا، حيث إننا نشهد مزيداً من التغيرات على صعيد التكنولوجيا الرقمية مما سيعيد تشكيل العديد من القطاعات ويجبر الشركات على التفكير في كيفية تموضعها في البيئة الديناميكية الشاملة للقطاع».

أما يان رودريك فان آبي، مدير رئيسي في قطاع الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط، فقد أفاد أن شركات الأدوية الأجنبية العاملة في المنطقة تواجه تحديات الامتثال الخاصة بها، ألا وهي الضرائب.

وأضاف آبي في مقاله بالمجلة أيضاً تحت عنوان «الضريبة وقطاع الأدوية»: «مع تطور عملية فرض الضرائب في المنطقة، على شركات الأدوية الأجنبية أن تضع استراتيجية ضريبية للمنطقة وتجدد نماذجها التشغيلية الحالية لتحديد مجالات المخاطر الضريبية المحتملة».