المصدر: أبوظبي - البيان

رفع مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» مقترحاً للجمعية العمومية بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 735 مليون درهم، بما يعادل 0.0588 درهم للسهم الواحد.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، عن مقترح عقد الجمعية العمومية 14 أكتوبر المقبل رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كانت «أدنوك للتوزيع» وزعت أرباحاً على مستثمريها بواقع 735 مليون درهم أو ما يعادل 5.88 فلوس للسهم الواحد، بما يعادل 73.5% من رأس المال عن عام 2017.

وأغلق سهم «أدنوك» في سوق أبوظبي أمس مرتفعاً 1.26% عند 2.42 درهم، بعد تداول 475.4 ألف سهم بقيمة 1.14 درهم من خلال 17 عملية.