وكلاء السفر في الهند يستكشفون معالم أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي- رامي سميح

استضافت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، المؤتمر السنوي لاتحاد وكلاء السفر في الهند على مدار ثلاثة أيام. وأقيم المؤتمر تحت شعار «الابتكار- التحول- الطرح الجديد- إعادة تعريف السفر العالمي بدون الإنترنت»، وتضمن جولات تعريفية استكشافية عن كثب شملت كلاً من مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.

وأكد سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن السوق الهندي يعد من أهم الأسواق المستهدفة من قبل الإمارات لا سيما أنه يعد من أكبر ثلاثة أسواق مصدرة للسياحة إلى العاصمة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الثانية عشرة من المؤتمر، مساء أمس الأول، أن معدل إقامة السائح الهندي في العاصمة يصل إلى 3 أيام، فيما بلغت نسبة الزيادة بأعداد السياح الهنود أكثر من 18% على مدار الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري، ووصل عددهم إلى 29.9 ألف نزيل فندقي في يونيو بزيادة 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: قطاع السياحة يعد إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي للإمارة في اقتصاد ما بعد النفط، متوقعاً زيادة في أعداد السياح القادمين لأبوظبي خلال العام الجاري خصوصاً في موسم الشتاء.

وتابع غباش: أرقام الأشهر الثمانية الأولى من العام تظهر نمواً جيداً وتبشر بمزيد من الزيادة في أعداد السياح خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بما يفوق التوقعات والمستهدفات لا سيما بعد نمو الأداء السياحي خلال الصيف.

وقال بيجاب دينشاو مدير مكتب هيئة أبوظبي للسياحة في الهند، إن أعداد السياح الهنود القادمين إلى أبوظبي تشهد زيادة سنوية بنحو 18%، معرباً عن آماله في تحقيق نفس المستويات خلال العام الجاري لا سيما بعد استقطاب الإمارة أكثر من 360 ألف زائر هندي العام الماضي.