«جيتكس شوبر» يُقدم مجموعة من مسابقات ألعاب الفيديو

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يترقب عشاق ألعاب الفيديو والتشويق والحماس في منطقة الشرق الأوسط بشغف كبير انطلاق فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2018»، المعرض الأبرز والأعرق من نوعه على مستوى المنطقة في مجال التقنيات والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، المزمع تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل. وسيحتضن المعرض لأول مرة مجموعة متنوعة من مسابقات ألعاب الفيديو والتجارب والعروض الترويجية على مدار 5 أيام، في فعالية من شأنها اجتذاب المئات من عشاق ألعاب الفيديو من مختلف أرجاء الإمارات والمنطقة.

ويستمر قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي يضم أكثر من 2.3 مليار من اللاعبين النشطين، بتحقيق معدلات نمو سنوية مميزة، وفقاً لأحدث الأبحاث الصادرة عن شركة «نيو زو». وسلط «تقرير سوق ألعاب الفيديو العالمي» الضوء على توقعات بوصول القيمة الكلية لسوق الألعاب العالمي إلى 137.9 مليار دولار هذا العام، بارتفاع نسبته 13.3%. ومن المتوقع ارتفاع عائدات منصات الألعاب التفاعلية بواقع 4.1% لتصل إلى 34.6 مليار دولار خلال العام الجاري، فضلاً عن توقعات بنمو قطاع ألعاب الحاسوب بنسبة 1.6% لتصل إلى 32.9 مليار دولار أميركي.

تتضمن منطقة «منافسات الألعاب» مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترويجية التي تشمل منصات الألعاب التفاعلية والألعاب على شبكة الإنترنت، كما ستضم المنطقة عدداً من المسابقات المصغرة بشكل يومي خلال الفترة بين 2 إلى 6 أكتوبر، التي ستجمع كوكبة من أبرز اللاعبين في المنطقة للتنافس فيما بينهم على أشهر الألعاب العالمية. ويمكن للمتنافسين تسجيل أسمائهم للمشاركة في المعرض خلال أيام المسابقات.

ويتم حالياً تجهيز منطقة مسابقات مفتوحة ومتكاملة في معرض «جيتكس شوبر»، تضم مجموعة من ألعاب الحاسوب، فضلاً عن شاشات عرض ضخمة ستنقل أبرز المنافسات الشيقة للعبة «فيفا 19» على منصة «بلاي ستيشن». وحال انتهاء المنافسات، سيُتاح للزوار فرصة تجربة مهاراتهم في ألعاب «ماريو كارت» و«جست دانا 2018» في مناطق متخصصة بمنصات «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس»، إضافة إلى استكشاف وشراء أحدث أجهزة وإكسسوارات الألعاب التي تقدمها مجموعة متنوعة من تجار التجزئة والشركات خلال المعرض.

فضلاً عن ذلك، سيقدم عدد من تجار التجزئة مجموعة من العروض والباقات المخصصة لتلائم تطلعات واحتياجات مجتمع اللاعبين على اتساعه.