حلول «بروج» و«بورياليس» تستقطب اهتمام زوار معرض صيني

المصدر: قشنغهاي- البيان

استعرضت شركتا بروج وبورياليس العالميتان أحدث مجموعاتهما من الحلول البلاستيكية المتطورة لقطاع الطاقة المتجددة وكافة تطبيقات تحويل ونقل الطاقة والاتصالات الأخرى خلال مشاركتهما في معرض «واير تشاينا» 2018 الذي انطلق أمس في مركز إكسبو العالمي الجديد في شنغهاي بالصين.

وقال مايكل بل، النائب الأول للرئيس التنفيذي للتسويق في بروج: نواصل خلق الفرص المناسبة لإضافة قيمة مهمة لهذا القطاع لكي نبقى في طليعة الشركات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا وشركائنا على حد سواء. ومن خلال تعزيز أصولنا الإنتاجية بمواصلة الاستثمار وزيادة مجموعاتنا من المنتجات والتعاون الوثيق مع كافة الشركات العاملة في هذا المجال نستطيع أن نوفر مجموعة متكاملة من الحلول البلاستيكية المصنعة خصيصاً بمواصفات عالمية.