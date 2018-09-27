غرفة الشارقة تُنظّم منتدى أفضل الممارسات لنظام الإدارة المتكاملة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة «منتدى أفضل الممارسات لنظام الإدارة المتكاملة» بالتعاون مع الجمعية الأميركية للجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء تنظيم المنتدى بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الغرفة والجمعية وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم مجتمع الأعمال في الشارقة، ويُسهم في تعزيز التزام شركات القطاع الخاص في الإمارة بالمعايير العالمية من حيث الجودة والمسؤولية البيئية والصحة والسلامة المهنية.

حضر فعاليات المنتدى الذي استضافته غرفة الشارقة في مقرها أمس، محمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، ومنى اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في الغرفة، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بالغرفة، ومريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ممثل نظام الإدارة المتكاملة بالغرفة، وكافيتا برابهو مدير عام الجمعية الأميركية للجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مسؤولي عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالإمارة وخبراء من الجمعية الأميركية للجودة

وأكد محمد أمين في كلمته أن استخدام نظم الجودة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال، يُعتبر استراتيجية عمل ذات رؤى مستقبلية لمن يُنشد التطوير والتحسين والتميّز والريادة في مشروعاته وأعماله واستثماراته. وأشار إلى أن طموح واهتمام غرفة الشارقة لم يقتصر على تطبيق أرقى وأحدث أنظمة ومعايير الجودة، بل كان لها السبق والريادة في إطلاق العديد من المبادرات في هذا الإطار.