إليزابيث جلوستر تنضم إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن انضمام القاضية إليزابيث جلوستر للكادر القضائي لمحاكم السوق، وذلك بعد تقاعد القاضي اللورد سافيل. وكانت إليزابيث قد شغلت سابقاً منصب أول قاضية ضمن المحكمة التجارية البريطانية في عام 2004، حيث من المقرر أن تباشر مهامها القضائية الجديدة في محاكم سوق أبوظبي العالمي اعتباراً من الرابع من أكتوبر القادم.

وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نلتزم في سوق أبوظبي العالمي دوماً باستقطاب أفضل الكفاءات القضائية من أصحاب الخبرات العالمية الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية الدولية، التي تطبق قانون العموم الإنجليزي لمحاكم السوق. ونتوجه بالشكر الجزيل للقاضي اللورد سافيل، الذي كان أحد أوائل الكوادر القضائية المنضمة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي».

من جانبه، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: «تجلب إليزابيث معها خبرة تجارية ومالية كبيرة اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من عقدين من الزمن في القطاعين القانوني والقضائي. ونحن حالياً بصدد تطوير العديد من خدماتنا القضائية».