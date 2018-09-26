"أدنوك" ترسي عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل

المصدر: وام

وقعت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال - إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" - اليوم عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل مع ائتلاف يضم شركتي "تكنكاس ريونيداس" الإسبانية و"الهدف للإنشاءات الهندسية" ومقرها أبوظبي وذلك بقيمة 3.16 مليار درهم / 860 مليون دولار أميركي/ سيتم ضخ حوالي نصفها في الاقتصاد المحلي من خلال تركيز "أدنوك" على تعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقع الاتفاقية كل من فاطمة النعيمي الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال وآرثر كروسلي سانز المدير العام لشركة "تكنكاس ريونيداس" الإسبانية وشوقي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة "الهدف للإنشاءات الهندسية".

وقالت فاطمة النعيمي: "إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا استثنائيا في سعينا إلى الاستفادة من فرص التكامل والدمج بين أنظمة ومنشآت الغاز الطبيعي الذي تنتجه الحقول البرية والبحرية بما يسهم في تعزيز الفعالية والارتقاء بالأداء ويدعم جهود أدنوك لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصول الغاز وسعيها لبلوغ هدفها الاستراتيجي الرامي إلى ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في أبوظبي".

وأضافت: " جاء قرار ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل عقب عملية مناقصة دقيقة تم خلالها أخذ الفوائد الكبيرة لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال هذا المشروع بعين الاعتبار فيما تمضي أدنوك قدما في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات".

وتهدف المرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل - التي سيستغرق استكمالها 54 شهرا - إلى معالجة 245 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب منخفض الضغط تضاف إلى الـ 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز عالي الضغط المنتج من الحقول البحرية الذي يتم إرساله من جزيرة داس لمعالجته في منشآت الغاز في حبشان التابعة لشركة أدنوك لمعالجة الغاز لاستخدامه بعد ذلك في محطات توليد الكهرباء.

ويشمل النطاق الكامل للعقد تنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والمواد والتشييد والتركيب والاختبار والتشغيل التجريبي لوحدات معالجة وضغط وتجفيف والغاز بالإضافة إلى توليد الطاقة والخدمات المساعدة الأخرى.

كما يتضمن العقد إنشاء وتشغيل منشآت جديدة للغاز في جزيرة داس بما في ذلك إنشاء خط جديد لدعم ضغط الغاز بطاقة تبلغ 60 مليون قدم مكعبة يوميا فضلا عن خطين لتجفيف وضغط غاز التغذية تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 123 مليون قدم مكعبة يوميا ووحدتين لمعالجة غاز الوقود باستخدام الامينات بطاقة 80 مليون قدم مكعبة يوميا لكل منهما.

وتقوم شركة "تكنكاس ريونيداس" بقيادة الائتلاف وتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات للمشروع بينما ستقوم شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" بتنفيذ أعمال التشييد والتشغيل في جزيرة داس.

وكان العمل قد بدأ في برنامج أدنوك لتطوير الغاز المتكامل البالغ تكلفته 40 مليار درهم / 11 مليار دولار / في عام 2009 لنقل مليار قدم مكعبة من الغاز عالي الضغط يوميا من حقل أم الشيف البحري مرورا بجزيرة داس إلى منشآت معالجة غاز الحقول البرية في حبشان والرويس.. وتم الانتهاء من البرنامج في عام 2013.

وفي أعقاب ذلك تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل في 2015 والتي تم الانتهاء منها الشهر الماضي مما ساهم في زيادة طاقة أدنوك من معالجة الغاز الذي تنتجه الحقول البحرية بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لتصل إلى 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء وحدة رابعة لتجفيف الغاز ومبرد مشترك لضغط الغازات الجافة في جزيرة داس وخطوط أنابيب غاز والتي تشمل خط أنبوب بحريا بطول 117 كيلومترا وآخر بريا بطول 114 مترا وخطوط أنابيب المكثفات وأعمال التعديلات لمجمع حبشان لمعالجة الغاز.