بلدية رأس الخيمة و«مصدر» تطلقان «الفيلا النموذجية» لتعزيز الاستدامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت بلدية رأس الخيمة، أمس، بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مبادرة الفيلا النموذجية بهدف تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة وبناء فيلات سكنية أكثر استدامة ضمن إمارة رأس الخيمة.

تأتي المبادرة في إطار برنامج بلدية رأس الخيمة لإعادة تأهيل المباني، والذي يدعم استراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة المتجددة 2040 واستراتيجية الإمارات الأوسع لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050.

وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: لقد وضعت حكومة رأس الخيمة استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز ونشر الاستدامة. ونحن سعداء بالتعاون مع شركة «مصدر» وإطلاق هذه المبادرة التي ترمي إلى دعم تبني التقنيات والممارسات الجديدة التي من شأنها الحد من الاستهلاك المكثف للطاقة في أنشطتنا الاقتصادية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وتجسد مبادرة الفيلا النموذجية أولى ثمار جهودنا المشتركة.

من جانبه، قال يوسف أحمد باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: نرحب بشراكتنا مع بلدية رأس الخيمة التي نسعى من خلالها إلى إبراز المنافع الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تتحقق عبر إعادة تأهيل المنازل وتزويدها بأحدث التقنيات المستدامة. وسوف تسخر «مصدر» خبرتها في مجالات الطاقة وترشيد استهلاك المياه والحد من النفايات لخدمة هذا المشروع.