«أغذية» تفتتح مصنعاً للمياه المعبأة في الكويت

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت أمس مجموعة أغذية بالتعاون مع «شركة الوافر للخدمات التسويقية» الكويتية، مصنع «الخليجية المتحدة للمياه» بهدف إنتاج وتوزيع مياه «العين» المعبأة للمرة الأولى بالكويت.

وأقيمت مراسم التدشين في موقع المصنع بمنطقة صبحان الصناعية، بحضور رحمة الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، إلى جانب المهندس ظافر الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، وعلي الرقبة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوافر للخدمات التسويقية، والمهندس طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، ومرزوق جاسم البحر المدير العام لشركة الوافر للخدمات التسويقية.

وأشارت مجموعة أغذية إلى أن تأسيس مصنع الخليجية المتحدة للمياه جاء نتيجة لاتفاقية الائتلاف المشترك التي وقعتها المجموعة مع شركة الوافر عام 2016، بهدف إنتاج وتوزيع مياه شرب معبأة بالكويت تحمل علامة العين، العلامة التجارية الإماراتية التابعة لمجموعة أغذية.

وجرى إنجاز المصنع في يوليو 2018 ومن ثم بدأت مرحلة التشغيل التجريبي. ويعمل المصنع اليوم بطاقته القصوى وفق نظام تشغيل آلي بالكامل، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 8 ملايين عبوة سنوياً.

وأكد رحمة الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دولتي الإمارات والكويت، والتي تشهد نمواً ومتانة متواصلين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو في سائر المجالات في ظل ما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين. وقال إن افتتاح المصنع لإنتاج مياه شرب معبأة تحمل علامة «العين»، والذي يعد إنجازاً بارزاً في إطار جهود الشركة المتواصلة للتوسع على المستوى الإقليمي.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي: يعكس إنجاز المصنع في الكويت مدى التزامنا وجهودنا المتواصلة من أجل ترسيخ مكانة «أغذية» على مستوى المنطقة. كما يدعم استراتيجياتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين، من خلال تعزيز علاماتنا التجارية خارج نطاق الإمارات.

وقال المهندس طارق الواحدي: يمثل قطاع المياه المعبأة جزءاً أساسياً في خططنا التوسعية ضمن رؤية»أغذية«لعام 2020. كما يأتي التوسع الإقليمي على رأس أولوياتنا الاستراتيجية. ويعتبر تدشين أول مصانع»العين) لمياه الشرب المعبأة في الكويت، خطوة بارزة في مسيرتنا نظراً لقاعدة الأعمال القوية والمتنوعة التي تتميز بها شركة الوافر للخدمات التسويقية، شريكنا في الائتلاف المشترك.