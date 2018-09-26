3 تريليونات دولار حجم «اقتصاد الظل» عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف «إيكونوميكس إيفينتس» فعاليات القمة العالمية الثالثة للتجارة غير المشروعة يوم 30 أكتوبر 2018 في أبوظبي، وذلك بهدف إرساء قنوات الحوار، ومعالجة الأسباب الجذرية للتجارة غير الشرعية، حيث يقدر «اقتصاد الظل» من المنتجات المقلّدة والتدفقات المالية غير الشرعية، إلى الاتجار بالبشر والمخدرات، بما يزيد على 3 تريليونات دولار.

وساهمت التقنيات الحديثة، والعملات الرقمية المشفّرة، والضرائب، والثغرات القانونية، ونشأة المناطق الحرة، والتجارة الإلكترونية، وكذلك عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إقليمياً، في إتاحة فرص جديدة لأعمال التقليد والإرهاب، وجرائم الملكية الفكرية، وغيرها من الممارسات التجارية غير المشروعة. ويقدم الحدث منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص وواضعي السياسات من أجل صياغة رد دولي ضد النشاطات غير القانونية، في سبيل حماية المجتمع والمستهلكين والاقتصاد ككل.

وقال كريستوفر كلوغ، مدير التحرير ومسؤول المواد التحريرية في آسيا والعالم، في مجالات التجارة والعولمة، وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»: «انطلاقاً من تصنيفها في المرتبة الـ 34 من بين 84 دولة حول العالم، تعتبر الإمارات مثالاً نموذجياً للحوكمة يبيّن أنها لن تتسامح مع النشاطات غير المشروعة».