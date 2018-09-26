652 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 652 مليون درهم، حيث تم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 99 مليون درهم و86 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 101 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين في منطقة ورسان الأولى. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 14 مليوناً.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم. وسجلت الرهونات 452 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 433 مليون درهم و20 رهن فلل وشقق بقيمة 19 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 346 مليون درهم ورهن في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 35 ملي