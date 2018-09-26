«نخيل» ترسي عقداً لبناء مركز للصحة والرياضة والترفيه في «جميرا بارك»

المصدر: دبي - البيان

أرست شركة «نخيل» للتطوير العقاري أمس عقداً بقيمة 35 مليون درهم وذلك لتشييد مركز جديد مخصص للصحة والرياضة والترفيه في مجتمع «جميرا بارك» بدبي.

وسيضم المركز حوض سباحة بحجم أوليمبي، وواحدة من بين أكبر صالات الألعاب الرياضية بدبي، وكلوب هاوس، وسبا وعيادة طبية، إضافة إلى مرافق رياضية من الدرجة الأولى مع مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ومتاجر الخدمات، وذلك لخلق وجهة جديدة صحية وترفيهية في قلب مجتمع «جميرا بارك». كما سيوفر المركز نحو 100 موقف للسيارات.

وعينت «نخيل»، شركة «جي بي اتش» العالمية للمقاولات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتشييد المركز الذي تبلغ مساحة البناء فيه 93 ألف قدم مربع حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في أكتوبر. وسيضم المركز مجموعة من المرافق المخصصة للأطفال تشمل حضانة وحوض سباحة للصغار. وسيكون هناك سوبر ماركت، وعيادة طبية، وصالونات للتجميل ومتاجر توفر جميع الاحتياجات اليومية، وذلك على مساحة تبلغ 46 ألف قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير.

ومن المقرر أن يصبح الكلوب هاوس الذي يضم مسبحاً، ومطعماً، وصالة للألعاب الرياضية وسبا، الأكبر في محفظة «نخيل» المتنامية للنوادي المجتمعية بدبي، كما أنه يعد مكملاً للنوادي الحالية والقادمة في «جزر جميرا»، و«قرية جبل علي»، و«الفرجان»، و«قرية ورسان» و«قرية جميرا سيركل».