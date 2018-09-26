افتتاح محطة تبريد لمبنى الطيران الخاص بدبي الجنوب

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت الجنوب للطاقة افتتاح أول وحدة تبريد مركزي للطاقة في دبي الجنوب المخصصة لمحطة مبنى الطيران الخاص، بهدف توفير احتياجات التبريد للمحطة في منطقة الطيران.

حضر حفل الافتتاح طحنون سيف، المدير التنفيذي لمنطقة الطيران بدبي الجنوب؛ وإسماعيل المرزوقي، المدير التنفيذي لشركة «جنوب للطاقة»، بالإضافة إلى فريق من شركة جونسون كونترولز، برئاسة كلود ألين، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ والدكتور ماركوس شوماخر، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في دول مجلس التعاون.

وقال إسماعيل المرزوقي: ستواصل «الجنوب للطاقة» توسيع رؤيتها لتوفير حلول تبريد فعالة للطاقة المستدامة لمنطقة «دبي الجنوب» التي تشهد توسعاً سريعاً. وتتميّز المحطة الجديدة بكونها الوحيدة التي تقدم خدمات تبريد لمبنى الطيران الخاص وهذا ما يميزها عن غيرها.

وأكد طحنون سيف أن مبنى الطيران الخاص يشهد توسعاً كبيراً في ظل الموقع الاستراتيجي مما سيجعله مركز الاتصال العالمي الأكثر ترددًا، مما سيتطلب حلولًا تكنولوجية رائدة لتوفير تجربة فريدة لعملائنا المرموقين».

وأوضح كلود ألين أن»دبي للطاقة«و»منطقة الطيران«تجمعهما رؤية موحّدة تكمن في وضع معايير وتقنيات حديثة تساهم في جعل المنطقة من طليعة المستخدمين للتقنيات عالية الكفاءة».

وتتألف المحطة الجديدة من مبردات يورك ذات الكفاءة والسرعة العاليتين في التبريد وتشتمل على حلول مبتكرة وموفرة للطاقة، وتقنية جديدة للمحركات ذات سرعة متغيرة وكفاءة عالية في استخدام الطاقة لنظام تبريد الماء المبرد بالهواء، والذي تعد شركة جونسون كونترولز رائدة في تقديمه عبر مجموعتها التجارية للتبريد منذ أكثر من 13 عامًا.

ويتم استخدام مفاهيم التصميم القابلة للتوسعة لتبريد المبنى، حيث يتم توفير احتياجات التبريد المناسبة خلال اليوم، مع قدرة استيعابية مستقبلية لتغطية المبنى دون حدوث أي سلبيات محتملة قد تؤدي إلى إهدار الطاقة وزيادة تكلفة التشغيل الإجمالي.