الإمارات من أكثر الدول حرية اقتصادية متفوقة على اليابان والسويد

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات مكانة مرموقة على مؤشر معهد فريزر للحرية الاقتصادية للعام الجاري 2018، حيث حلت في المركز السابع والثلاثين، متفوقة على اليابان والسويد وإيطاليا وفرنسا.

وسجلت الإمارات نقاطاً مرتفعة حسب معايير التصنيف، إذ حصلت على 9.1 نقاط من 10 نقاط في فئة سهولة الحصول على التمويل، وعلى 8.23 نقاط في فئة حرية التجارة العالمية، و7.5 درجات في فئة حجم الحكومة، و7.38 نقاط في فئة التنظيمات التي تحكم العمل والعمال وسوق الائتمان.

بينما حصلت على 6.06 نقاط في فئة النظام القانوني وحماية الملكية الفكرية، وهي من أعلى الدرجات مقارنة ببقية الدول حتى المتقدمة منها. وضم مؤشر العام الجاري 162 دولة في العالم، لكن معهد فريز بناه على بيانات حتى عام 2016، فيما كان مؤشر العام الماضي 2017 مبنياً على بيانات حتى عام 2015.

ويحدد المؤشر مكانة الدول من حيث الحرية الاقتصادية على أساس عدة معايير تشمل، حجم الحكومة والهيكل القانوني، وحقوق الملكية وحرية الحصول على التمويل، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الائتمانية، وتنظيمات العمل والأعمال. وحافظت هونغ كونغ في مؤشر العام الجاري على المركز الأول.