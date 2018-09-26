«الاقتصاد» تبحث تعزيز العلاقات مع التشيك

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية التشيك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال استقباله رادك فوندراسك رئيس مجلس النواب في البرلمان التشيكي والوفد المرافق له في أبوظبي.

وأكد أن الإمارات تتمتع بروابط اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأنها تسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من الوجهات الجديدة والواعدة في أوروبا، معرباً عن ترحيبه بفتح قنوات جديدة للشراكة والتعاون مع جمهورية التشيك التي تمثل مقصداً اقتصادياً مهماً في منطقة وسط أوروبا.

وركز الاجتماع على مناقشة إمكانات التعاون في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في اهتمامات البلدين، مثل الطاقة المتجددة والمياه والمجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل الجوي والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

حضر الاجتماع المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

فيما حضره من الجانب التشيكي الدكتور ديفيد كاسال عضو مجلس النواب التشيكي ورئيس جمعية الصداقة الإماراتية التشيكية، ومجموعة من الأعضاء والمستشارين في البرلمان التشيكي.

لجنة مشتركة

وأكد أهمية العمل والتنسيق لبحث تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين بهدف دفع جهود الشراكة والتكامل الاقتصادي قدماً.وناقش الجانبان إمكانات التعاون وتبادل الخبرات والربط بين الشركات في الجانبين في صناعات محددة مثل صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

زيادة التجارة

كما أكد أهمية العمل لرفع التبادلات التجارية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهدت تراجعاً طفيفاً خلال 2017 حيث بلغت 1.08 مليار دولار مقارنة بنحو 1.13 مليار دولار في 2016، ولافتا إلى أن هناك فرصاً واسعة لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب التشيكي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين، مثنياً على ما حققته الإمارات من إنجازات حيث تعد اليوم دولة عصرية حديثة ومنفتحة على العالم، ومشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة في الخطط التنموية للبلدين، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين.

المياه والطاقة

أكد وزير الاقتصاد أن التعاون في مجال المياه والطاقة الكهربائية يمثل محوراً آخر مهماً من محاور التعاون، معرباً عن الاهتمام بالاطلاع على تجربة التشيك في وضع حلول مبتكرة وفعالة لهذه الخدمات الحيوية في المراكز الحضرية واستخدامها واستهلاكها بكفاءة عالية، في ضوء تركيز الإمارات على استدامة الموارد وتحقيق التنمية الخضراء، مشيراً إلى النموذج الرائد الذي قدمته مدينة مصدر في هذا الصدد، وإمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الجانب.