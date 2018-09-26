«ماجد الفطيم» تجمع مليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

جمعت «ماجد الفطيم» لتملك وتشغيل مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قرضاً قيمته مليار دولار من مجموعة بنوك إقليمية وعالمية بحسب بيان للمجموعة.

حيث يبلغ أجل التسهيل الائتماني المتجدد 6 سنوات، ويعيد تمويل قرض حجمه 800 مليون دولار جُمع في 2014 للأغراض العامة للشركة التي مقرها دبي. وتولى «أبوظبي الأول» تنسيق الصفقة وإدارة الدفاتر واضطلع بمهام المرتب الرئيسي المفوض مع «دبي التجاري» و«الخليج الدولي» و«اتش.اس.بي.سي» الشرق الأوسط و«ستاندرد تشارترد» و«الاتحاد الوطني»كما شارك المصرف المتحد في ترتيب الصفقة.