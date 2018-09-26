«أدنوك» تنظم حفل استقبال لـ 600 من شركائها التجاريين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حفل الاستقبال السنوي لشركائها التجاريين، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر النفط السنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي الذي يقام في سنغافورة.

وشهد الحفل مشاركة أكثر من 600 من عملاء الشركة الحاليين والجدد.

وقال عبد الله الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك، في كلمته أمام الحفل: ترى أدنوك بالتعاون مع الموردين والعملاء والشركاء فرصاً واعدة في الأشهر والسنوات المقبلة، حيث تسير الشركة بخطى واثقة في طريقها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل من النفط يومياً.