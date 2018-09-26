«أراضي دبي» تستعرض خدماتها الذكية في «سيتي سكيب جلوبال 2018»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي دخولها في شراكة استراتيجية في دورة العام الحالي 2018 من معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 ـ 4 أكتوبر.

وتشارك الدائرة هذا العام في منصة متميزة تحت شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، وستستقبل زوارها في المنصة (7A10) في قاعه رقم 7.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هذا الحدث العالمي الذي يعد أكبر فعالية في الاستثمار والتطوير العقاري، حيث يجمع المستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين والمختصين في القطاع العقاري.

وأضاف: مشاركة أراضي دبي في مثل هذه الفعاليات مهمة جداً، حيث تسهم بالترويج للقطاع العقاري في دبي، وتستقطب جميع الأطراف ذات الصلة به من المشترين والمطورين والباحثين عن أفضل الخيارات الاستثمارية. وكانت منصة الدائرة في المشاركات السابقة مقصدًا أساسيًا للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على التشريعات والنظم التي تسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة، لتضع دبي في فئة مميزة عن غيرها من الوجهات العالمية.

وأكد حرص أراضي دبي ودعمها المستمر للمعارض المحلية والعالمية التي ترى فيها فرصًا سانحة للإعلان عن الامتيازات والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين العالميين الذين يقصدون دبي.

وأضاف: اختارت أراضي دبي هذا العام شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، عنوانًا لمشاركتها في هذا المعرض للتأكيد على عدد من الحقائق المرتبطة بعملياتها التشغيلية، ومن أهمها مواصلة تطوير التطبيقات الذكية التي تضمن لمتعاملينا إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم براحة تامة، وبأعلى درجات الأمن عند الدخول إلى شبكتنا.

وإلى جانب ذلك، أنجزنا نظام الأرشفة الذكية ونعمل بوتيرة متسارعة لإتمام نظم البلوك تشين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهو ما نسعى إلى إبرازه خلال المعرض.

ويستقطب المعرض مستثمرين من 100 دولة، وسيقوم ممثلو أراضي دبي بتكثيف جهودهم من أجل الترويج لإمارة دبي، والمشاركة في إبرازها أمام العالم كوجهة استثمارية جذابة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري رئيسي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري.