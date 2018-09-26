٥٨% من سكان الإمارات يتطلعون إلى الاستثمار العقاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أفادت دراسة حديثة عن «يو جوف» أن اكثر من نصف سكان الإمارات يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات في العام المقبل منهم 26% يريدون أن تكون الاستثمارات العقارية داخل الإمارات.

وأفاد التقرير السنوي لمؤسسة يوجوف البحثية إلى أن نتائج استطلاع أجرته «أي بي جلوبال» تشير إلى أن أفضل استثمار لدى سكان الإمارات هو الاستثمار العقاري بفعل استقرار العائدات التي يعتمد عليها من هذه استثمارات.

وأفادت النتائج أن 58% من سكان الإمارات يتطلعون إلى شراء عقارات محلية أو دولية في العام المقبل، والبلدان المفضلة للاستثمارات الخارجية هي بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا، وهو ما يشير إلى عودة الثقة إلى الأسواق بعد الانتخابات الأميركية وخروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.

وقال ريتشارد برادستوك المدير، رئيس الشرق الأوسط في أي بي جلوبال إن استطلاع العام الجاري يشير إلى عودة ثقة المستثمرين بعد تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأميركية. ووجدت الدراسة أن سكان الإمارات لديهم أعلى شهية للاستثمار في العقارات الخارجية (14% منهم) مقارنة بنظرائهم من هونغ كونغ وجنوب إفريقيا وبريطانيا.

وقال 39% من سكان الإمارات المشاركين إنهم يخططون للاستثمار العقاري في بلادهم بينما يتمنى 26% منهم شراء عقارات في الإمارات و14% يفضلون شراء عقارات بالخارج.

وأهم أسباب الرغبة في شراء العقارات هي توفير مكان للعيش مستقبلاً (48%) وادخار للتقاعد وتعليم الأولاد (46%) وتحقيق أرباح مالية (39%).