«دبي للسياحة» تستعرض أفضل الممارسات في إدارة إيرادات الفنادق

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) بنجاح، سلسلة ورش العمل الخاصة بالبرنامج التدريبي لقطاع الفنادق في إدارة الإيرادات، التي استعرضت أفضل الممارسات في هذا المجال، وتوقّع توجّهات السوق في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الأنظمة والأدوات مع متخصّصي الحجوزات والمبيعات والتسويق والإيرادات.

شارك في تقديم هذا البرنامج التدريبي خبراء من شركة «انسايتس اوت»، المتخصصة في مجال البحوث والإدارة في قطاع الخدمات والضيافة، حيث تم تنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية بمشاركة 383 من المتخصّصين في المجال.

وذلك على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين، والتي جاءت متوافقة مع المهمة الأساسية لـ «دبي للسياحة» التي تحرص على ضمان تطبيق أفضل الممارسات في مختلف العمليات التشغيلية للمنشآت الفندقية، حتى تتميّز في تقديم أسعار جذّابة مواكبة لتلبية متطلبات الخطط التنموية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نتبع استراتيجية تواصل شاملة تمكّننا من تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع السياحة عبر العديد من القنوات.

وفي ظلّ معدّلات النمو المتسارعة التي تشهدها دبي، فإنّه من المهم أن نحافظ على تطبيق أفضل الممارسات، ولاسيما تلك التي تؤثّر في معدّلات الأشغال والإيرادات ومؤشّرات الأداء الأساسية اليومية. ولهذا، فإنه من الضروري وضع الخطط المناسبة ورفع مستوى الوعي بمتغيرات السوق حتى نحافظ على مستويات أشغال مناسبة، وأيضاً العناصر المؤثرة على متوسط معدل الربح اليومي».