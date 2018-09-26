إريكسون: 11 ملياراً إيرادات رقمنة القطاعات الاقتصادية في الإمارات 2026

المصدر: دبي - البيان

بات بإمكان المشغلين في دولة الإمارات الذين يستفيدون من حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء عبر استغلال الفرص التي توفرها إمكانات الأعمال الكاملة لرقمنة القطاع، الاستفادة من عائدات تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار (11 مليار درهم) عام 2026، وفقاً لتقرير إريكسون الجديد.

وذكر التقرير أن الإمارات تدفع إمكانات النمو في القطاعات من خلال رقمنة قطاع التصنيع الذي ساهم في زيادة نسبة 18% من الإيرادات المحتملة بحلول عام 2026، ويلي ذلك 16% في الطاقة والمرافق، و12.5% في مجال السلامة العامة في الفترة ذاتها.

وسيشهد المشغلون الإماراتيون توفر أكبر قدر ممكن من الإيرادات الناتجة عن التشغيل الآلي في الوقت الفعلي، الذي يوفر إمكانات بقيمة 530 مليون دولار بحلول عام 2026. وفي الواقع، سيعتمد التشغيل الآلي في الوقت الفعلي على التبني السريع، بنسبة 133% في السنوات الست المقبلة.

وقالت رافية إبراهيم، رئيسة إريكسون للشرق الأوسط وأفريقيا: «قمنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإطلاق منصة موسعة لتوفير أداء أكثر كفاءة للشبكة وتحسين قدراتها، ما يمكّن مزودي الخدمات من الحصول على الفرص التي توفرها رقمنة القطاعات».