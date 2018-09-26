«دبي للاستثمار» تقدم حلولاً متكاملة لقطاع الإنشاءات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للاستثمار» عن جهوزيتها لتوفير الحلول المبتكرة لقطاع الإنشاءات، من خلال تنوع الأنشطة التي تمارسها الشركات التابعة لها، والتي وصل عددها إلى 18 شركة تعمل في هذا القطاع.

وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال، مدير عام دبي للاستثمار: «عملنا خلال السنوات الماضية على إنشاء أو الدخول في شراكات مع شركات قائمة تعمل في قطاع البناء، وعملنا جاهدين لسنوات لجسر الفجوة في الطلب. إن سياسة التوسع التي تنتهجها دبي للاستثمار تنطلق من حرصها على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تشجع عليها القيادة في دولة الإمارات.

والحد من الاعتماد على الموارد النفطية. وعلاوة على ذلك كله، ساهمت المجموعة في تعزيز القاعدة الصناعية للدولة، والارتقاء بالقدرات المحلية لمواكبة التطورات الصناعية والتقنية العالمية، وتوفير الدعم للمشاريع والقطاعات المستقبلية في الدولة».

وتتضمن المنتجات التي توفرها الشركات التابعة لدبي للاستثمار الحديد، والألمنيوم والزجاج بأنواعه المختلفة، وتجهيزات الديكور والأثاث المخبري، والألواح والمفاتيح الكهربائية ، إضافة إلى خدمات التبريد المركزي والصيانة، ومنتجات الاستدامة، كالألواح الشمسية والمصابيح الموفرة للكهرباء، ولدائن البوليسترين العازلة.