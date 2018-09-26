«اتصالات للمرافق» توفر حلولاً متطورة لإدارة المنشآت

المصدر: البيان - وام

وقعت «اتصالات لإدارة المرافق» -وحدة أعمال تابعة لـ«اتصالات للخدمات القابضة»- اتفاقية تعاون مع شركة «eSolutions» لتقديم حلول «إدارة المنشآت الذكية المتكاملة» بهدف تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة التشغيلية ورضى العملاء.

وقع الاتفاقية علي حسن الهرمودي مدير عام «اتصالات لإدارة المرافق» وجابي مطر الشريك الإداري للمجموعة في شركة «eSolutions» وذلك على هامش «معرض إدارة المرافق» المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وبموجب الاتفاقية ستتمكن «اتصالات لإدارة المرافق» من تعزيز جودتها التشغيلية عبر استخدام خدمات «IBM» السحابية في إدارة المنشآت والمساحات مع تقليل التكلفة التشغيلية في الوقت نفسه. وستقوم شركة «eSolutions» بتمكين «اتصالات لإدارة المرافق» من الاستفادة من أحدث التقنيات والأنظمة التي تقدمها شركة «IBM» لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.