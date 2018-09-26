«إيجل هيلز مسقط» تعين «إتش إس إس جي» لتطوير «ماندارين أورينتال»

أعلنت «إيجل هيلز مسقط»، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة، ترسية أعمال الحفر والأساسات لمشروع «ماندارين أورينتال مسقط» على شركة «إتش إس إس جي» الهندسية. وتقوم على تطوير المشروع «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «إيجل هيلز أبوظبي» و«مجموعة عز»، إذ سيتم إدارته من قبل مجموعة «ماندارين أورينتال» للفنادق.

وسيوفر «ماندارين أورينتال مسقط» الذي سيتم افتتاحه في العام 2021، نحو 150 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 5 مطاعم ومقاهٍ، وسبا خاص من ماندارين أورينتال، وحوض سباحة خارجي. وسيضم المشروع 156 مسكناً يتم طرحها للمرة الأولى في المنطقة تحمل اسم «رزيدنسز في ماندارين أورينتال». كما ستتوفر مجموعة من قاعات الاحتفالات والاجتماعات للمناسبات الاجتماعية والفعاليات التجارية إضافة إلى قاعة احتفالات توفر إطلالات على بحر عمان. دبي ـ البيان

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