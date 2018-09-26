13.5 % ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بالعاصمة أبوظبي بنسبة 13.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، وفق بيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بلغ 80.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 71% في الربع الثاني من العام 2017. بينما ارتفع بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ حينها 77.3%.

وكانت أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حيث ارتفعت معدلات أسعاره 29% ما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 57.9%. كما ساهم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 27.4% .

حيث ارتفعت أسعار النشاط بنسبة 29.2%. وبمقارنة الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2018، أسهم نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة في ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 62.6%، حيث ارتفعت أسعار النشاط 9%.

كما أسهم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 27.6% في مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من 2018، حيث ارتفعت أسعار هذا النشاط بنسبة 8.4% خلال فترتي المقارنة. وتم الحصول على البيانات المستخدمة من 65 منشأة ممثلة للنشاط الاقتصادي على مستوى الحد الثاني حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، وتتوزع المنشآت بواقع 52 منشأة بأبوظبي و13 منشأة بالعين.