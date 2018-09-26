«ريلام للاستثمار» تروج لمنظومة «تي ـ هاب» في معرض موسكو

المصدر: دبي - البيان

شاركت شركة «ريلام للاستثمار»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، في معرض موسكو الدولي للصناعات الغذائية في نسخته السابعة والعشرين ضمن وفد مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وأبدى مجتمع الأعمال الروسي المشارك في معرض موسكو الدولي للصناعات الغذائية اهتماماً كبيراً بتبني منظومة «تي - هاب» المتكاملة التي تمثل طفرة رقمية في مجال تيسير التجارة الإلكترونية.

حيث توّفر خدمات رقمية وغير رقمية متكاملة لكل الأطراف المعنية من موردين ومشترين ومزودي خدمات تجارية ولوجستية مختلفين في جميع أنحاء العالم من خلال نافذة واحدة. ويعزز ذلك مكانة دبي باعتبارها القاعدة المثالية للتجارة عبر الحدود بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الممتازة وعملياتها السلسة في القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وتدمج منظومة «تي - هاب» المتكاملة الأطراف المعنية الرئيسية في العمليات التجارية واللوجستية بما فيها الموانئ، والجمارك، والجهات الحكومية، والمناطق الاقتصادية، والمناطق الصناعية، لتبني التشغيل الذاتي لتقنية المعلومات على نحو متكامل لإدارة عمليات التصدير والاستيراد وتوريد السلع

وقال سلطان لوتاه، رئيس مجلس إدارة «ريلام للاستثمار»: تسير المنظومة على مسار سريع للوصول إلى تحقيق رؤيتها، متخذة من وتيرة نمو دبي دافعاً ومحركاً لها. ونحن سعداء بالاستجابة التي أبداها رجال الأعمال الروس وخاصة المشتغلين منهم بتجارة المواد الغذائية، حيث أظهروا اهتماماً بالغاً بمنظومة «تي - هاب» المتكاملة.